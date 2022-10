Handball-Oberliga : Homburg will gegen Offenbach die Weiße Weste behalten

Oft nur durch Härte zu stoppen: Homburgs Patrick Bach kommt nach seinem Comeback immer besser in Fahrt. Foto: Markus Hagen

Homburg Der Tabellenführer der Handball-Oberliga empfängt am Samstag den TV Offenbach. Das Ecker-Team erwartet ein intensives Spiel.

Für den Tabellenführer der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, TV Homburg steht am Samstag ab 18.30 Uhr die nächste Heimaufgabe an. Mit dem TV Offenbach wartet auf die Handballer von Trainer Steffen Ecker eine lösbare Aufgabe, aber nur, wenn die bisher ungeschlagenen Homburger wieder an ihre Leistungsgrenzen gehen.

Dass seine Spieler das auch umsetzt, davon geht Ecker aus: „Ich bin zuversichtlich und guter Hoffnung, dass wir konzentriert an diese Aufgabe herangehen und unser Heimspiel dann auch sicher gewinnen werden.“ Mit 8:6-Punkten liegt Offenbach bereits fünf Zähler hinter den Saarpfälzern auf Platz sechs in der Tabelle. In Eckbachtal verloren die Offenbacher, gehandicapt weil hier ohne Hartz gespielt wurde. Zudem gab es gegen die Spitzenteams SV 64 Zweibrücken eine Heimniederlage und auch die Partie beim Drittligaabsteiger Sportfreunde Budenheim ging verloren. Ecker: „Offenbach zähle ich zu den besten vier Teams der Liga ein. Sollten sie aber auch bei uns verlieren, wird es verdammt schwer noch nach oben zu kommen.“ Personell kann Ecker wieder fast aus den Vollen schöpfen. Ob Tobias Alt nach Vaterfreuden wieder zurückkommt ist noch offen. Peter Gohl könnte nach seiner Schulterverletzung eventuell zumindest in den Kader zurückkehren. Nuno Rebelo ist nach einem kleinen Eingriff am Fuß seit Donnerstag zurück im Training. Torhüter Maximilian Loschky dagegen wird krank fehlen.