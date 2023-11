Handball-Drittligist TV Homburg „Überragende“ Torhüterleistung reicht dem TVH nicht

Lukas Glück trifft in der starken Startphase des TV Homburg. Letztlich musste sich der Aufsteiger aber knapp bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II geschlagen geben.

Foto: (vp) Eine große Anzahl von Fechterinnen und Fechtern starteten in Ludwigshafen- Friesenheim im Sportzentrum der TSG Friesenheim am Wochenende bei den Ranglistenturnieren an zwei Turniertagen. Das Senioren A. Dubyago Gedächtnisturnier (Pfalzlöwe) und U 17 Ed. Krapp Gedächtnisturnier diente für die Teilnehmer auch als Vorbereitungsturnier für die Offenen Südwestdeutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende,18./19.11 2023 in der Zweibrücker Ignaz-Roth-Sporthalle .ab 9.00 Uhr. Die Zweibrücker VTZ- Akteure der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken sorgten mit ihrer Treffsicherheit für zufriedene Gesichter von Trainer Volker Petri und Linkshänder Trainerassistent Peter Conzelmann. Die VTZ- Starterin Freitag de Oliveire Mariana sorgte mit Ihrem Wettkampf am Samstag beim Pfalz Löwe für einen gelungenen Auftakt im Endergebnis mit dem Florett. Nach einer 4:5 Niederlage gegen Florence Kiessling (TG Frankenthal) in der Vorrunde war der Ärger groß, was die Fechterin Luise Baumann (TUS Ober Ingelheim) im Halbfinale mit einer 15:0 Sieg für Mariana ausbaden musste. Im Finalkampf revanchierte sich die VTZ Fechterin gegen Florence Kiessling mit einem 15:6 Turniersieg und der gewonnenen Goldmedaille. Die beiden VTZ-Athleten Stefan Rossbach und Fynn Lehner trafen mit dem Florett bei den Senioren Herren mit Fechtern aus Darmstadt, Frankenthal, Neunkirchen und Speyer aufeinander. Nach dem Aufstieg vom 16er K.o. wurden die beiden, Rossbach als 7.und Lehner als 8. auf dem 8er Tableau geführt. Hier musste der berechtigte U17 Jugendliche Fynn Lehner gegen den Routinier Christian Plechinger (Speyer) mit 6:15 geschlagen geben und behielt Rang acht im Endresultat. Mit einem 15: 9 Sieg gegen Christian Radriquez (Darmstadt) schaffte Stefan Rossbach den Sprung ins Halbfinale. Gegen Finn Nießner (Frankenthal) unterlag der VTZler 6:15 und freute sich dennoch über Bronze. Das Turnier gewann Philip Hohorst (Darmstadt) gegen Nießner 15:14. Die junge U 17 Garde stand am Samstag mit dem Florett und Sonntag mit dem Degen beim Ed. Krapp-Turnier auf der Planche. Mit dem Florett duellierten sich Fynn Lehner und Clara Wahlheimer am Nachmittag mit ihren Gegnern Besser als bei den Senioren lief es für Fynn Lehner, der nach der Vorrunde hinter Finn Nießner den zweiten Rang belegte. Nach der 8er Direktausscheidung konnte sich Lehner im Halbfinale gegen Maximilian Hoppe (Kaiserslautern) ohne Probleme mit 15:10 durchsetzen. Im Finale um den Turniersieg kam es zum Gefecht Fynn gegen Finn wobei der Frankenthaler mit:10:7 über die 3 Minuten Zeit gewann. Silber für Lehner war ein ausgezeichnetes Ergebnis. Clara Wahlheimer stand bei den Mädels mit der gleichen Waffe aus Würtemberg, Südwest und dem Saarland auf der Bahn. Als achte nach der Vorrunde traf die VTZ Amazone in der 8er Direktausscheidung nach dem Reglement auf die Platz eins platzierte Fainne Howard aus Kaiserslautern. Gegen die Favoritin konnte Clara Wahlheimer nichts ausrichten und verlor klar, was auf einen Trainingsrückstand zu führen ist. Auch der Turniersieg von Howard war nicht gefährdet. Am zweiten Wettkampftag setzte sich Paul Goldmann schon in den Ausscheidungsrunden ohne Niederlagen im ebenfalls gut besetzten Degenturnier durch. Mit sechs Siegen behauptete sich Goldmann gegen seine Gegner und stand letztendlich als Erster mit einer weißen Weste auf der 16er Direktausscheidung. Erst auf dem 8er Tableau war der Zweibrücker gegen Mark Herring (Maxdorf) mit einem 15:6 Sieg gefordert. Mit einem weiterer 15:9 Erfolg im Halbfinale, stand der VTZ-U17 Degenfechter Christoph Gröger aus Maxdorf im Finale um den Turniersieg gegenüber. Nach dem überragenden Siegeszug war die erforderliche Konzentration jetzt nicht optimal und Goldmann verlor 10:15, was dennoch eine tolle Platzierung mit Silber für Paul belohnt wurde. Paul war nicht ganz Zufrieden jedoch besteht die Möglichkeit das Ergebnis bei den Südwestdeutschen zu korrigieren so Volker Petri. (vp) Volker Petri Text und Foto v.l. Fynn Lehner, Silber, Freitas de Olveira Mariana, Gold, Stefan Rossbach, Bronze. Extra Paul Goldmann, Silber/Markus Hagen