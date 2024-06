Handball TV Homburg peilt mit Neuzugang Grbavac Wiederaufstieg an

Trotzdem hätte es für die Homburger noch zum Ligaverbleib reichen können. In den folgenden Auswärtsspielen beim TuS Opladen (29:29) und bei der knappen Niederlage beim Longericher SC Köln waren Siege drin. „Aber leider setzten wir auch hier das fort, was uns während der Saison schon Punkte kostete. Im Abschluss vergaben wir zu viele freie Bälle und machten technische Fehler. Am Ende dieser beiden Spiele gingen uns Kraft und Kondition aus.“ In Opladen sorgte ein technischer Fehler – Interimscoach Ljubomir Josic war nicht als Trainer eingetragen und seine beantragte Auszeit war nicht regelkonform, weshalb sie mit einer Zeitstrafe geahndet wurde – dazu, dass der TuS sogar fast noch gewann. In Köln-Longerich kassierte Niklas Ludoph bei einer Drei-Tore-Führung des TVH wegen Meckerns gleich zwei Zeitstrafen auf einmal, die Longerich ausnutzte. „Im Rückblick muss man festhalten, dass wir selbst durch ärgerliche Fehler den Klassenerhalt verschenkt haben.“