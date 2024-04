3. Handball-Liga Süd-West TV Homburg bleibt zu Hause eine Macht

Der Chefcoach musste am Samstagabend aus der Ferne die Daumen für sein Team drücken. Wegen eines Trainerlehrgangs weilte er in Ulm, verfolgte aber in einem Hotel die Partie seines Teams per Livestream. In der Halle wurde er von Co-Trainer Jonas Guther vertreten. „Das waren natürlich besondere Umstände für uns“, sagte dieser erleichtert. „Wir haben am Donnerstag alles abgesprochen“ und in der Halbzeitpause hatten sich Guther und Ecker telefonisch verabredet, um das weitere Vorgehen für die zweite Hälfte zu besprechen. Und das war auch notwendig, denn in den ersten 30 Minuten lief es für den TV Homburg nicht so, wie er es sich vorgenommen hatte.