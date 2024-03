3. Handball-Liga Süd-West TVH kommt gegen Tempospiel des Gegners nicht an

Nach dem guten Lauf mit drei Siegen in Folge musste der TV Homburg dieses Mal einen Dämpfer hinnehmen. Mit 26:34 (12:13) unterlag das Team von Trainer Steffen Ecker in der 3. Handball-Liga Süd-West zu Hause dem TV Gelnhausen deutlich. Vor 350 Zuschauern war der Aufsteiger am Samstag chancenlos. „In der ersten Halbzeit waren wir spielerisch noch auf Augenhöhe. Aber im zweiten Abschnitt haben wir gegen das hohe Tempospiel von Gelnhausen keine Lösungen gefunden, leisteten uns zu viele technische Fehler“, hadert Ecker. Dazu habe der TVH einige Zeitstrafen kassiert. „Und in Unterzahl waren wir erst Recht nicht mehr in der Lage, den TVG zu gefährden.“