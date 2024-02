Saarderby in der 3. Handball-Liga Achtminütige Schwächephase wird bestraft

Die entscheidenden Punkte für den Ligaverbleib muss das Schlusslicht nun am besten in den Duellen bis Ende Februar in der eigenen Halle sammeln. Nach einem spielfreien Wochenende wird der TV Homburg am Samstag, 17. Februar, um 18.30 Uhr gegen den Mitkontrahenten TuS Dansenberg antreten. Eine Woche später kommt es zum Vergleich gegen den punktgleichen Vorletzten TV Aldekerk, der im Kellerduell am Samstag mit 28:29 in Dansenberg verlor. Die Homburger sind zwar weiterhin Schlusslicht, könnten sich mit Erfolgen gegen die direkten Konkurrenten aber sogar von den Abstiegsrängen nach oben verbessern. Der Viertletzte TuS Dansenberg, die den ersten Nichtabstiegsrang hält, ist nur zwei Punkte entfernt. „Wenn wir die wichtigen Spiele gegen die direkten Konkurrenten gewinnen; sieht es gar nicht so schlecht aus“, zeigte sich Steffen Ecker zuversichtlich und ergänzte: „Ich denke, das Spiel bei der HG hat auch gezeigt, dass es für beide Teams ganz schön wäre, wenn wir im kommenden Jahr nochmal ein Derby hätten.“