Handball-Oberligist TV Homburg : Ein großer Schritt in Richtung Titel

Budenheim Die Oberliga-Handballer des TV Homburg haben sich durch den 28:26-Erfolg im Topspiel gegen die SF Budenheim ein kleines Polster verschafft. Von einer Vorentscheidung im Meisterschafts- und Aufstiegsrennen wollen die Saarpfälzer allerdings noch nicht reden.

TVH-Trainer Steffen Ecker weiß zwar, dass seine Mannschaft mit diesem Erfolg „eine großen Schritt in Richtung Meisterschaft getan hat. Aber wir haben auch noch schwere Spiele. Es gibt noch keinen Grund, jetzt schon an den Titel zu denken“. Da schließt sich der sportliche Leiter Jörg Ecker an: „Ich habe im Handball schon Vieles erlebt. Natürlich sieht es nach diesem Spiel bezüglich Meisterschaft und Aufstieg für uns ganz gut aus. Durch sind wir aber noch nicht.“ Budenheim-Trainer Volker Schuster betonte: „Drei Punkte auf den TV Homburg aufzuholen, wird verdammt schwer. Aber wir geben nicht auf.“

Die 500 Zuschauer – davon rund 150 Homburger – sahen am Samstagabend das erwartet packende Duell zwischen den beiden Topteams. Zunächst starteten beide Mannschaften allerdings nervös in die 60 Minuten. Budenheim ging mit 2:0 in Führung, während die Homburger ihre ersten vier Angriffe nicht in Tore verwandeln konnten. Aber auch der Gastgeber leistete sich Fehler und so stand es nach bereits neun gespielten Minuten erst 2:2. Richard Wilga und Tobias Alt brachten den TVH mit 4:2 erstmals in Front – und diesen knappen Zwei-Tore-Vorsprung hielten die Gäste über weite Strecken der ersten Hälfte bis zum 10:8. Spielgestalter Yves Kunkel, mit zehn Treffern bester Torjäger des Spiels, erhöhte auf 11:8. In den Schlussminuten der ersten Hälfte nutzte der TVH seine Möglichkeiten sowie die Fehler des Gegners immer besser und schien beim 15:10 zum Pausentee schon klar auf der Siegerstraße.