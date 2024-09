Handball-Regionalligist TV Homburg Coach Vieira ärgert sich trotz Erfolg über Gegentorflut

In eigener Halle hat der TV Homburg im zweiten Heimspiel seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Durch das 39:36 (21:17) gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen ist der Drittliga-Absteiger in der Handball-Regionalliga Südwest nach der Niederlage in Vallendar somit zurück in der Spur. „Es war aber leider ein sehr teuer erkaufter Sieg“, erklärt der sportliche Leiter Jörg Ecker. Mit Robin Egelhof muss der TVH einen schweren Ausfall hinnehmen. Der Führungsspieler erlitt einen Mittelhandbruch an der linken Wurfhand, wie die spätere Diagnose ergab, und fällt sechs bis acht Wochen aus. Nachdem sich zuvor bereits Marvin Mebus mit Kreuzbandriss und Meniskusanriss eine noch viel schwerwiegendere Verletzung zugezogen hatte, die für den Linkshänder das Saison-Aus bedeutet, ist der Ausfall von Egelhof der nächste herbe Rückschlag für das Team des portugiesischen Neu-Trainers Pedro Vieira. „Das trifft uns hart – aber so ist der Sport“, sagt der 42-Jährige: „Wir haben sowieso ein kleines Team. Und trotzdem habe ich Vertrauen in uns. Wir werden weiter unsere Arbeit machen und unser Bestes geben.“