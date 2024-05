Handball-Drittligist TV Homburg Drittliga-Verbleib um einen Punkt verpasst

Der TVH muss sich also nach einem Jahr in der dritten Bundesliga wieder aus dieser verabschieden. Und vor dem abschließenden Spiel galt es auch für einige Spieler des Aufsteigers, sich vom TV Homburg und seinen Fans zu verabschieden. Jörg Ecker bedankte sich bei Torhüter Benedikt Berz, Niklas Zarikos, Miljan Bunjevcevic, Ljubomir Josic, Rebelo Magalhaes und Torjäger Yves Kunkel für ihre Spiele in der abgelaufenen Saison. Die sich für ihren letzten Auftritt mit ihrem Club aber noch einmal etwas vorgenommen hatten. „Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen gegen das Überteam“, hatte Marvin Mebus, gemeinsam mit Ljubomir Josic zum letzten Mal Interimstrainer, vor dem Match betont. Und es ging zunächst auch ordentlich los. Yves Kunkel und Tobias Alt trafen zur 2:0-Führung, während der Meister seine ersten drei Angriffe nicht erfolgreich abschließen konnte. So hätten die Homburger durchaus noch nachlegen können, doch sie versemmelte gleich drei Tempogegenstöße. „Wie ein roter Faden zog sich das Auslassen bester Tormöglichkeiten auch in diesem Spiel durch“, haderte Ecker. Ferndorf fing sich und ging mit 3:2 in Führung. Der TVH verfiel in alte Muster: Überhastete Abschüsse, die vom gegnerischen Torwart mühelos gehalten wurden oder Bälle über und neben das Tor. Nach 20 Minuten hatte sich der TuS Ferndorf mit 11:5 so schon deutlich abgesetzt, zur Freude der rund 25 angereisten Anhängern, die mit zehn Trommeln für ordentlichen Lärm in der Robert-Bosch-Halle sorgten. 16:9 stand es schließlich nach den ersten 30 Minuten für die Gäste aus dem Siegerland.