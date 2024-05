Handball-Bezirksligist TV Homburg II „Spielerische Einheit“ feiert den Titel

Zuvor war der TV Homburg II am Mittag zum letzten Mal für diese Saison in der Bezirksliga im Einsatz. Bereits vor der Heimpartie gegen den TV Birkenfeld/Nohfelden stand das Team als Meister fest. Dennoch wollte der TVH II seine weiße Weste in eigener Halle wahren. Dies gelang. Mit 36:12 (15:7) behauptete sich Homburg II klar. „Das war eine souveräne Angelegenheit und eine tolle Leistung zum Saisonfinale“, sagte Mike White vor der Meisterschaftsfeier, die sich am Samstag nach dem Spiel der Ersten noch bis in die frühen Morgenstunden hinziehen sollte.