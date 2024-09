Handball-Regionalliga Südwest Ein erster „echter Prüfstein“ für den TV Homburg

„Das wird eine richtige schwere Aufgabe für unser Team, denn der HV Vallendar und die Sportfreunde Budenheim zählen für mich zu den größten Kontrahenten des TV Homburg bei der Meisterschaftsvergabe“, erklärt Jörg Ecker, der sportliche Leiter der TVH-Handballabteilung. Diese Einschätzung teilt er mit dem Trainerteam um Pedro Vieira und seinem Co Patrick Grabenstätter. Am Dienstagabend haben sie ihre Mannschaft schon einmal genau darauf eingestimmt, was sie am Samstagabend in der Konrad-Adenauer-Sporthalle in Vallendar erwartet. Per Video schaute sich die Mannschaft aber auch einige Szenen aus der eigenen ersten Begegnung gegen den TV Nieder-Olm an. „Das war für das erste Spiel schon stark, auch wenn man das eine oder andere Tor hätte mehr machen können“, sagt Vieira. Das Trainerteam fordert daher größere Effektivität, denn das sei gegen stärkere Mannschaften sehr wichtig. „Hinten in der Defensive gilt es in Vallendar zudem, stabil aufzutreten, denn der HVV ist mächtig stark in der Offensive“, warnt der Coach.