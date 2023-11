Handball-Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken Nach langer Leidenszeit zurückgekämpft

Früh zog es den sympathischen Linkshänder zum Handball. Von klein auf war Ihl mit seinen Eltern immer in der Handballhalle. Es verwundert nicht, dass auch sein Talent früh erkannt wurde. In der Jugend lief er lange für den HSV Püttlingen auf, ehe er sich als 17-Jähriger damals dem SV 64 anschloss. Zu dieser Zeit stand Ihl noch im Kader der deutschen Beach-Nationalmannschaft und wurde bei der Europameisterschaft in Kroatien Dritter. In Zweibrücken spielte er dann Jugendbundesliga und Oberliga mit den Aktiven. Nach einem einjährigen Abstecher zu den HF Illtal kehrte er wieder zurück in die Rosenstadt und war seither in Oberliga wie 3. Liga Stammkraft und Leistungsträger. Ihl ist einer der Spieler, denen man die Lust und die Leidenschaft zu jeder Zeit in den Augen sieht. Egal, ob in der Abwehr oder im Angriff, er gibt immer 100 Prozent und geht dahin, wo es andere nicht tun. Er ist ein sehr kompletter Spieler, der beliebig zwischen Außen- und Rückraum wechseln kann.