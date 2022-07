Handball-Oberligist SV 64 Zweibrücken : SV 64 verpflichtet gleich zwei polnische Torhüter

Zweibrücken Handball: Mit Patryk Foluszny und Damian Zajac ist die Personalplanung des Oberligisten abgeschlossen.

Für Foluszny ist der Wechsel in die Westpfalz bereits der zweite handballerische Ausflug nach Deutschland. 2016 kam der damals 20-Jährige für zwei Jahre zum Zweitligisten HSC Coburg. Nach der Rückkehr in seine Heimat schaffte er zuletzt mit seinem Verein Ostrow Wielpolski den Aufstieg in die erste Liga. In Polen arbeitete Foluszny mehrere Jahre als kaufmännischer Angestellter in einem deutschen Unternehmen und beherrscht die Sprache in Wort und Schrift fließend. Auch in Deutschland wird er weiterhin in seinem gelernten Beruf arbeiten und möchte sich ein zusätzliches Standbein aufbauen. Für die kommende Saison hat der 1,95-Meter-Hüne klare Ziele: „Ich möchte mit meinem Team den Aufstieg in die 3. Liga schaffen.“ Seine neuen Mitspieler hat er zu einem großen Teil bereits kennengelernt. Er war vor einigen Wochen schon ein paar Tage in Zweibrücken, um sich mit der Umgebung, dem Verein und seinen Mannschaftskameraden vertraut zu machen. „Es ist wirklich sehr schön hier. Die Spieler waren alle sehr nett. Ich habe einen sehr guten ersten Eindruck“, freut sich Foluszny auf die gemeinsame Zukunft.