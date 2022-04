Joshua Eberhard kehrt zum SV 64 zurück : Von Magdeburg zurück in den Löwenkäfig

Beim SC Magdeburg durfte Joshua Eberhard in der zweiten Mannschaft bereits Drittliga-Luft schnuppern. Nach seiner Rückkehr in die Heimat möchte der 20-Jährige das die kommende Saison auch beim SV 64 Zweibrücken. Foto: imago images/Jan Huebner/imago sport

Zweibrücken Handball-Drittligist SV 64 Zweibrücken hat für die kommende Runde ein bekanntes Gesicht unter Vertrag genommen: Nach vier Jahren in der Talentschmiede des Bundesligisten SC Magdeburg läuft der 20-jährige Rückraumspieler Joshua Eberhard künftig wieder für die Löwen auf.

Von Roman Kuhn

Die Drittliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken haben sich einen hochkarätigen Neuzugang für die kommende Saison geangelt. Rückraumspieler Joshua Eberhard, der in den letzten vier Jahren mit dem Bundesliganachwuchs des SC Magdeburg nationale Erfolge feierte, kehrt im Sommer zu den Löwen zurück. Aktuell geht der 20-Jährige noch für die Bundesligareserve des SCM auf Torejagd. Die sogenannten „Youngsters“ spielen in der 3. Handball-Liga und belegten nach Abschluss der Hauptrunde den dritten Tabellenplatz in der Staffel C.

Den Wechsel von der Talentschmiede des SV 64 Zweibrücken ins Handballinternat nach Magdeburg, vollzog der 1,91 Meter große Rückraumspieler in der B-Jugend. Bei der Sichtung zur Jugendnationalmannschaft machte Eberhard noch im Trikot der Zweibrücker Junglöwen durch starke Leistungen auf sich aufmerksam und wurde als bester Spielmacher des Turniers vom Deutschen Handballbund (DHB) ausgezeichnet. Als Lohn winkten eine Einladung zur Nationalmannschaft und etliche Anfragen renommierter Handballinternate. Die Wahl fiel letztendlich auf das in 600 Kilometer entfernte Magdeburg (Sachsen-Anhalt), weil das Gesamtkonzept am dortigen Olympiastützpunkt mit Schule und Sport am besten auf seine persönliche Situation passte.

Vier Jahre später blickt Eberhard nun zufrieden auf seine Zeit in Magdeburg zurück: „Auf den Sport bezogen durfte ich beim SCM eine hervorragende Ausbildung genießen. Ich denke, dass Magdeburg im Jugendbereich zu den Topvereinen Deutschlands zählt. Mit 17 Jahren konnte ich unter Vanja Radic schon Drittligaluft schnuppern. Aktuell trainiere ich unter dem ehemaligen Nationalspieler Stephan Just. Dort habe ich immer wertvolle Tipps für meine Laufbahn bekommen. Durch das selbstständige Leben, weg von der Familie seit ich 16 bin, habe ich aber auch menschlich sehr viel dazu gelernt“. Auch an sportlichen Erfolgen mangelt es in der Rückschau nicht. In der B-Jugend erreichte er mit seinem Team, nach einem packenden Spiel gegen die Füchse Berlin das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Und mit den A-Junioren gewann er den gerade neu geschaffenen DHB-Pokal für Jugendteams. Mit der Landesauswahl Sachsen-Anhalts erreichte er das Finale der Deutschen Meisterschaft für Auswahlmannschaften.

Im Sommer zieht es den frisch gebackenen Abiturient nun wieder in seine Heimat und zu seiner Familie zurück. Dass die Rückkehr ins Saarland auch gleichzeitig eine Rückkehr zu den 64er bedeuten würde, war dem Saarbrücker von Anfang an klar. „Mein Wechsel vor vier Jahren war nie eine Entscheidung gegen den SV 64. Ich habe mich immer sehr wohl in Zweibrücken gefühlt und natürlich ist der Gedanke wieder nach Hause zu kommen, immer da gewesen. Ich habe diesem Verein viel zu verdanken. Daher war es für mich auf jeden Fall klar, dass, wenn ich zurück in die Heimat gehe, dann zum SV.“

Dementsprechend groß war auch die Freude der Vereinsverantwortlichen der Löwen, als sie von den Plänen zur Heimkehr ihres ehemaligen Jugendspielers erfuhren. SV-Trainer Stefan Bullacher, der auch in den vergangenen Jahren immer Kontakt zu seinem ehemaligen Schützling hatte, freut sich auf das Wiedersehen: „Ich habe die Entwicklung von Joshua aus der Ferne mitverfolgt. Der Kontakt ist nie abgerissen. Im letzten Jahr durfte ich mir auf Einladung von Magdeburg-Trainer Vanja Radic für ein paar Tage ein Bild der Trainingsarbeit beim SCM und am Olympiastützpunkt in Magdeburg machen – sozusagen ein Blick hinter die Kulissen. Da hatten wir auch mal bei einem Kaffee etwas mehr Zeit zum Austausch“. Damals sei der Plan eigentlich gewesen, noch für eine längere Zeit in Magdeburg zu bleiben. Doch der Wunsch, zu seiner Familie und in seine Heimat zurückzukehren, ist in den letzten Monaten gereift, so dass der Coach und sein ehemaliger Jugendspieler zukünftig wieder gemeinsame Ziele verfolgen: „Joshua ist für uns ein großer Gewinn. Er hat ein gutes Spielverständnis und ist torgefährlich. Er verstärkt unseren Kader und hilft uns, unsere Ziele in der kommenden Saison zu erreichen.“