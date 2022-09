Handball-Oberliga : Löwen sind im Duell gegen den TV Offenbach gefordert

SV-Trainer Stefan Bullacher erwartet beim TV Offenbach ein offenes Spiel auf Augenhöhe für seine Mannschaft. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die Südpfälzer zählen in der Handball-Oberliga der Herren wie der SV 64 zu den Favoriten. Löwinnen wollen in Mundenheim den ersten Sieg einfahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Roman Kuhn

Die Oberliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken gastieren am Sonntag zum ersten Auswärtsspiel der Saison beim TV Offenbach. Als Tabellendritte der Vorsaison zählen viele Handballkenner die Südpfälzer zusammen mit Homburg, Budenheim und dem SV 64 zu den Favoriten auf die Meisterschaft.

Der TVO verfügt über ein eingespieltes Team, dass in dieser Besetzung zu großen Teilen schon seit Jahren zusammenspielt. Dabei haben sie über diesen Zeitraum viele Angriffsvarianten entwickelt, auf die sie in kritischen Situationen zurückgreifen können. Neben der Qualität der Offenbacher bereitete SV-Trainer Steffan Bullacher allerdings auch die taktische Vorbereitung auf den kommenden Gegner großes Kopfzerbrechen, denn zu Beginn der Saison steht den Vereinen nur sehr wenig Bildmaterial zur Verfügung. „Mit dem Video von Offenbach aus dem Spiel in Eckbachtal kann man leider nicht viel anfangen. Die Begegnung war geprägt vom Haftmittelverbot. Harzfreie Spiele haben für mich keine Aussagekraft über die Leistungen der Teams. Da entscheidet die Gewohnheit, ohne Haftmittel zu spielen, das Ergebnis. Deshalb dürfen wir auch auf keinen Fall den Fehler machen, Offenbach aufgrund ihrer knappen Niederlage letzte Woche falsch einzuschätzen“.

Die Zweibrücker Löwen werden wahrscheinlich in der gleichen Besetzung wie zum Saisonstart auf die Platte gehen. Die Partie sieht man bei den Rosenstädtern als einen echten Gradmesser, bei dem sie im Vergleich zum Auftakt ihre Fehler minimieren wollen. „Ich denke, das ist eine große sportliche Herausforderung, bei der es keinen Favoriten gibt. Es treffen sich zwei Teams auf Augenhöhe, bei denen die Tagesform über Sieg oder Niederlage entscheiden wird“, schätzt Bullacher die Chancen seines Teams realistisch ein. Anpfiff ist am Sonntag um 18 Uhr in der Queichtalhalle in Offenbach.

Die Handballfrauen des SV 64 Zweibrücken sind an diesem Samstagabend bei der VTV Mundenheim zu Gast. Vergangene Saison konnten die 64erinnen beide Spiele gegen Mundenheim knapp für sich entscheiden. Doch beide Teams hatten für die neue Runde einige personelle Änderungen, durch die ihre Leistungsstärke zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison, nur schwer mit dem Vorjahr vergleichbar ist.

Mundenheim verfügt über einen quirligen Rückraum, der mit guten Eins-gegen-Eins-Aktionen überzeugen. In der Deckung versuchen sie den Spielfluss zu unterbrechen oder Ballgewinne zu erzielen, um diese in einfache Gegenstoß-Tore umzuwandeln. Hier gilt es für die Zweibrücker Löwinnen konzentriert zu spielen und einfache Fehler zu vermeiden.