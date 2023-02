Handball-Oberligist SV 64 Zweibrücken : Starker Rückhalt verhilft Löwen zum Sieg

Während SV 64-Keeper Damian Zajac hinten mit 14 Paraden großen Anteil am Heimerfolg der Zweibrücker gegen die HSG Worms hatte, gehörte Adam Soos (in Grau) mit seinen sechs Treffern zu den besten Werfern. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Mit 36:28 haben sich die Oberliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken im Heimspiel gegen die HSG Worms durch. Überraschend bildete dabei dieses Mal Eigengewächs Benedict Haubeil mit dem so stark haltenden Damian Zajac das Torhütergespann. Schlussmann Patryk Foluszny verlässt die Löwen.

Die Oberliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken jubelten erleichtert über den zweiten Sieg in Serie. Durch den letztlich souveränen 36:28 (17:14)-Heimerfolg am Samstagabend gegen die HSG Worms verteidigten die Löwen somit auch Tabellenrang drei. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten und einem Vier-Tore-Rückstand, drehte die Mannschaft von Trainer Stefan Bullacher die Partie gegen die ersatzgeschwächten Gäste. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragte Torhüter Damian Zajac mit 14 Paraden heraus.

Die Zweibrücker Löwen zeigten schon beim Aufwärmen im wahrsten Sinne des Wortes ein verändertes Gesicht. Denn die Zuschauer in der Westpfalzhalle sahen mit dem Eigengewächs Benedict Haubeil einen neuen Schlussmann, der das Gespann neben Stammtorwart Damian Zajac komplettiert. Der polnische Torhüter Patryk Foluszny, der eigentlich schon für die kommende Runde beim SV 64 zugesagt hatte, hatte vergangene Woche um die Freigabe für einen Wechsel zu einem hessischen Landesligisten gebeten. Dort könne er einen längerfristigen Vertrag unterzeichnen. Die Vereinsverantwortlichen wollten dem 26-Jährigen keine Steine in den Weg legen und kamen seiner Bitte nach.

So rückte Haubeil in den Kader. Nach Außenspieler Samuel Winter, der bereits im Dezember sein Debüt in der ersten Herrenmannschaft feierte, präsentierte sich am Samstag zudem Tim Eisel erstmals vor eigenem Publikum. Der A-Jugendspieler durfte seit Januar schon zweimal auswärts das Trikot der Herren tragen und erzielte bei seiner Heimpremiere direkt zwei blitzsaubere Treffer. Mit Haubeil, Winter und Eisel beorderte SV-Trainer Stefan Bullacher in den letzten Wochen somit drei Spieler aus der eigenen Talentschmiede in sein Oberligateam.