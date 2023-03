Handball-Spielgemeinschaft zwischen VTZ und SV 64 Die Rivalität auch aus den Köpfen bekommen

Kräfte bündeln heißt es aber nicht nur hinsichtlich der sportlichen Leistungsfähigkeit, sondern auch, was Manpower und Finanzkraft angeht. „Da kommt alles dazu“, sagt Tänzer. Dadurch, dass sich das wirtschaftliche Umfeld in den vergangenen Jahren – insbesondere durch Corona und weitere Krisen – verändert hat, seien Sponsorengelder weggebrochen. In Zweibrücken sei man zudem, was die Finanzkraft der Unternehmen angeht, nicht auf Rosen gebettet – „und die Zeiten ändern sich dramatisch“. Dennoch fallen in den Vereinen Kosten an. Diese könnten durch die SG minimiert werden. „Zudem haben wir in der neuen Saison eine ähnliche Anzahl an Mannschaften, um die 20. Wir haben aber einen Drittel mehr Etat. Das ist der große Benefit“, betont Kroner. Darüber hinaus habe sich die Gesellschaft verändert. Die Bereitschaft, sich an einen Mannschaftssport zu binden, werde immer weniger, ebenso die, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Auch dort hoffen wir – bei all den Helfern, die man im Umfeld braucht – auf einen positiven Effekt.“