Handball-Oberligist SV 64 Zweibrücken Freude, Abschiede und Tränen zugleich zum Saisonausklang

Schon im Vorfeld der Partie gab es einiges zu feiern. Der Verein ehrte seine sieben erfolgreichen Jugend-Meistermannschaften, deren Spieler mit ihren Familien zum Saisonfinale der Herren eingeladen wurden. Nach Abpfiff wurde es dann emotional. Abteilungsleiter Jürgen Kroner verabschiedete mit herzlichen Worten die drei SV-Spieler, die den Verein verlassen werden. Lasse Finck zieht es beruflich in seine Heimat Hamburg zurück. Der Norddeutsche hat in Zweibrücken seine Spuren als Spieler und Trainer hinterlassen. Er war als Übungsleiter der Architekt des Meisterstücks der A-Junioren. Philipp Kockler spielt in Zukunft für die HG Saarlouis in der 3. Liga Die Rückraumschütze kam vor drei Jahren von den HF Illtal in die Westpfalz und hat sich seitdem zu einem, auch überregional begehrten Topspieler entwickelt. Unter großem Applaus und „Rudy, Rudy“-Rufen nahm auch Sebastian Meister Abschied von den Fans. Der 23-Jährige konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten und so mancher Zuschauer und Mitspieler hatte ebenfalls glasige Augen. Der Publikumsliebling wird wieder für seinen Heimatverein in St. Ingbert spielen. Jürgen Kroner lobte den Kreisläufer als besonderen Menschen mit Kämpferherz.