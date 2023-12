Handball-Drittligist TV Homburg Die Spiele werden jetzt auch zur Kopfsache

Stets bemüht reicht in der 3. Handball-Liga nicht, um aus dem Tabellenkeller hinauszukommen. Vor 200 Zuschauern kassierte Aufsteiger TV Homburg mit dem 28:35 (14:17) in eigener Halle gegen den TuS Opladen die siebte Niederlage in Folge – und bleibt damit am Tabellenende. Trainer Steffen Ecker, der sein Team unter der Woche hart ins Gericht genommen hatte, beklagte erneut die vielen technischen Fehler, die mangelnde Torausbeute sowie die Defensivarbeit. 35 Gegentore in einem Heimspiel seien nicht drittligareif.