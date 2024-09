Nachwuchsarbeit der SG SV 64/VT Zweibrücken Mit neuem Jugendkonzept zurück in die deutsche Spitze

Und so stand ganz am Anfang die Frage: „Wo wollen wir hin und was müssen wir – mit den engagierten Leuten, die wir hier haben – dafür tun“, erklärt Bullacher und ergänzt: „Das ist nun klar definiert.“ Neben dem Voranbringen des Handballsports in der Region und dem Erfolg der einzelnen Mannschaften liege in dem Leistungssportkonzept der SG der Fokus auch auf der individuellen Entwicklung. Das große Problem, „ähnlich wie im Fußball“, sei, dass den jungen Spielern gleich gesagt wird: „Wenn du Karriere machen willst, musst du in ein Handball-Leistungszentrum, in ein Internat“, erklärt Bullacher, der davon absolut kein Fan ist. Nicht nur, weil die Zweibrücker selbst bereits das Gegenteil bewiesen haben. Mit Jungs wie Jerome Müller, Björn Zintel, Marc-Robin Eisel, Robin Egelhof, Kian Schwarzer oder Gil Kunkel haben sie einige spätere Erst- und Zweitligaspieler ausgebildet. „Und damit mehr als in diesem Zeitraum alle rheinland-pfälzischen Vereine zusammen.“ Dazu haben bei den Frauen mit Bundesliga- und Nationalspielern Amelie Berger sowie Elisa Burkholder zwei Zweibrückerinnen den Sprung nach ganz oben geschafft. Ein gutes Beispiel sei zudem das DHB-Herrenteam von Paris, das die olympische Silbermedaille gewonnen hat. Nur die wenigsten von diesen Spielern kommen aus einem Nachwuchsleistungszentrum.