Handball-Regionalliga Südwest SG Zweibrücken lässt gegen Topteam zu viele Chancen liegen

Beide Mannschaften griffen in den ersten Minuten der Partie beherzt zu und wollten sich ihre Sicherheit über eine gute Defensive holen. Das Resultat: Acht Minuten waren gespielt, als es erst 2:2 stand. Während die favorisierten Hausherren dann die nächsten Treffer nachlegen konnten, dauerte es bei den Gästen bis in die 12. Minute, dass sie den dritten Treffer durch Tom Ihl bejubeln konnten. Da führten die Hausherren bereits mit 5:3. Als es nach etwas mehr als 16 Minuten 7:4 für den HV Vallendar stand, nahm Weinert eine Auszeit. Zwar konnten die Zweibrücker im Anschluss den Rückstand nicht nennenswert verkürzen, doch sie waren nun besser in der Partie. So reagierte in der 19. Minute auch HVV-Trainer Veit Waldgenbach und stellte seine Jungs in einer Auszeit neu ein.