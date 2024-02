Handball-Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken Trotz personeller Sorgen soll der nächste Sieg her

Dass es für die „Eckbach Gekkos“ eine schwierige Runde werden würde, war allen im Vorfeld klar. Wie auch schon in den Jahren zuvor, mussten sie erneut den einen oder anderen guten Spieler ziehen lassen. Koch hat sein Kader mit jungen Talenten aus den eigenen Reihen aufgefüllt, auch in dem Wissen, dass nicht von heute auf morgen alles perfekt klappen kann. Und so gelangen der HSG bislang auch erst zwei Siege. In der Tabelle sind sie derzeit Vorletzter. Genauso in der Bilanz der geschossenen Toren als auch der der Gegentreffer. Vergangenes Wochenende sind sie nur ganz knapp einem Punktgewinn gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen vorbeigeschrammt. Fünf Minuten vor dem lagen sie noch mit 21:20 in Führung. Mit zwei Toren in den letzten 90 Sekunden drehten die Gäste aber nochmals die Partie und feierten einen glücklichen Erfolg.