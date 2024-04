Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Häufiges Unterzahl-Spiel kostet SG Zweibrücken den Sieg

Obwohl sein Team den Vorsprung wieder auf zwei Treffer erhöhen konnte, hatten die Hausherren doch immer die passende Antwort parat. Als sie gut zehn Minuten vor Schluss dann den Ausgleich zum 22:22 erzielten, musste die SG Zweibrücken schon das Schlimmste befürchten. Doch sie mobilisierten alle Kräfte und konnten erneut mit zwei Treffern in Führung gehen (24:22, 53.). Dann musste allerdings Nils Wöschler nach seiner dritten Zeitstrafe vorzeitig das Feld räumen. „Nils hatte einen Hexenschuss und die ganze Woche nicht trainiert. Aber er hat sich trotzdem bis zu seiner Roten Karte in der Abwehr durchgebissen“, fand Weinert lobende Worte für den Einsatz seines Rückraumspielers und gleichzeitig die Erklärung dafür, dass Wöschler nicht wie gewohnt Akzente im Angriff setzen konnte. Doch auch ohne Wöschler und in Unterzahl erhöhten die Löwen auf 26:23 (56.). Und schienen erneut wie der Sieger auszusehen. Doch in den verbleibenden gut vier Minuten mussten seine Jungs erneut gleich zwei Mal in Unterzahl spielen. Die erfahrenen Gastgeber nutzten dies und glichen 45 Sekunden vor dem Ende durch den elffachen Torschützen Lipp aus. „Wir haben gefühlt in der zweiten Hälfte fast nur in Unterzahl gespielt, aber auch super gekämpft“, ist Weinert hin und her gerissen.