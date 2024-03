Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Löwen lösen ihre Pflichtaufgabe souverän

Dass es am Ende ein Sieg mit 14 Toren Differenz wurde, kam allerdings schon ein wenig überraschend. Denn das Löwen-Lazarett wurde zuletzt größer und größer. So begann am Kreis Jugendspieler Tim Eisel, der den nach Krankheit geschwächten Tom Grieser vertrat. „Tom wurde fast das ganze Spiel geschont. Und sein Ersatz Samuel Reitz war nach einem Spiel mit der A-Jugend angeschlagen. Er hat in Worms nach dem Aufwärmen signalisiert, dass es nicht geht. Deshalb haben sich Tim Eisel und Jakob Schaum die Position am Kreis geteilt“, erklärte Weinert die Personalrochaden. Eisel und Schaum lieferten beide eine starke Partie und erzielten gemeinsam zehn Treffer. Bester Werfer der SG war aber Linksaußen Nico Graeber, der den erkrankten Max Kroner (Pfeiffersches Drüsenfieber) erneut gut vertrat und sieben Tore erzielte.