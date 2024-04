Handball-Oberliga RPS SG-Handballer wollen in Schlussphase nicht mehr straucheln

Dennoch können seine Jungs mit einer großen Portion Selbstbewusstsein in die Partie gehen. Drei Siege in Folge konnten zuletzt gefeiert werden. Überhaupt zeigen sie sich in der bisherigen Rückrunde stabiler und stärker als noch in der Hinserie. 15 Punkte in neun Spielen sammelten die Zweibrücker seit Jahresbeginn und kletterten bis auf den fünften Rang. Auf den Plätzen zwei bis sechs ist allerdings ein dichtes Gedränge, denn gerade einmal drei Punkte trennen die fünf Teams voneinander. Will die SG bis zum Saisonende noch den einen oder anderen Platz nach oben klettern, darf sie sich jetzt keine Ausrutscher mehr erlauben.