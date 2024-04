Handball-Oberliga RPS Nach souveränem Sieg will sich die SG weiter oben ranpirschen

Es war kein Vergleich zum Hinspiel (33:31). Die Rosenstädter wurden ihrer Favoritenrolle dieses Mal voll gerecht und zeigten einen sehr soliden Auftritt gegen die abstiegsbedrohten Gäste. Im ersten Aufeinandertreffen der laufenden Runde hatten die Zweibrücker noch große Mühe gegen die junge Mannschaft des Handballleistungszentrums und konnte nur mit großer Mühe beide Punkte entführen. Am Samstag merkte man der Truppe von Coach Klaus Peter Weinert aber von der ersten Sekunde an, dass sie es vor eigenem Publikum nicht erneut so spannend machen wollte. Auch wenn ihnen bei Weitem nicht alles gelang, war es dennoch eine sehr souveräne Vorstellung. „Norman und Damian haben erneut gut gehalten. Wir haben am Anfang die Zweikämpfe nicht verteidigt, aber später haben wir das besser in den Griff bekommen“, sagte der SG-Trainer nach der Partie in der Westpfalzhalle. So konnte er früh durchwechseln und gab gerade den jüngeren Spielern viel Einsatzzeit.