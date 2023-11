Handball-Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken Zweibrücker mühen sich zum Auswärtssieg

Insgesamt haben sich die Zweibrücker gegen den Aufsteiger lange gequält. Phrasen wie „ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss“ fallen einem dabei ein. Was letztlich bleibt, ist aber der vierte SG-Sieg in Folge. „Ich hatte zwar die ganze Woche davor gewarnt, aber wir haben sie wohl trotzdem etwas unterschätzt und gerade die Deckung in Verbindung mit dem Torhüter war in der ersten Halbzeit nicht gut“, analysierte Weinert. Nach einer temporeichen und wilden ersten Halbzeit nahmen in der zweiten Hälfte beide Mannschaften die Defensive mehr in den Fokus. Die Rosenstädter, die im zweiten Abschnitt zwischenzeitlich schon mit vier Treffern führten, versäumten es, den Deckel drauf zu machen. Zum Schluss aber behielten sie die Nerven.