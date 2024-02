Handball-Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken SG-Handballer pirschen sich oben heran

Anders als noch in der ersten Hälfte gehörte jetzt die Anfangsphase der Mannschaft von Weinert. Etwas mehr als drei Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, als die SG Zweibrücken nach Treffern von Ihl, Soos und Wöschler die Führung auf 20:13 ausbaute. Danach fingen sich die Gäste wieder etwas. Auch weil die Hausherren jetzt die eine oder andere gute Chance liegen ließen. HSG-Trainer Herberg versuchte viel und wechselte mehrfach im Tor, stellte auch mehrfach die Abwehr um. Vieles fruchtete, aber wirklich in Bedrängnis bringen konnte es die Rosenstädter nicht. Auch nicht, als der Vorsprung auf drei Treffer zusammengeschrumpft war. Vincent Klug, der eine starke Partie im Rückraum der HSG zeigte, hatte per Siebenmeter auf 23:26 verkürzt. Da waren noch etwas mehr als sieben Minuten zu spielen. Doch in Person von Nils Wöschler hatten die Zweibrücker die passende Antwort parat. Er erzielte per Siebenmeter zunächst das 27:23 und nach dem Treffer von Lorenzo Lang dann auch das 28:24 (56.). In den verbliebenen vier Minuten ließen die Zweibrücker nichts mehr anbrennen und konnte nochmals mit zwei schönen Toren glänzen. Zunächst bediente Mannschaftskapitän Philipp Hammann seinen Kreisläufer Tom Grieser mit einem schönen Pass von außen an den Kreis. Den Schlusspunkt setzte der junge Jakob Schaum mit einem präzisen Wurf aus dem Rückraum zum 30:24.