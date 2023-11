Handball-Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken Im Defensiv-Duell haarscharf an Punkt vorbeigerauscht

Dass die Zuschauer in der Konrad-Adenauer-Halle an diesem Abend kein Torfestival geboten bekommen würden, wurde bei zwei starken Defensivreihen früh klar. Nach über fünf Minuten stand es lediglich 1:1. Den etwas besseren Start erwischten die Zweibrücker, sie gingen mit 3:1 in Führung (9.). Die Abwehr, im Zusammenspiel mit Schlussmann Norman Dentzer, stand sehr sicher. Im Angriff hingegen haperte es. Die Konsequenz: Über zehn Minuten konnten die Rosenstädter keinen eigenen Treffer bejubeln. Die Hausherren hingegen vier und führten deshalb in der 19. Minute mit 5:3. Obwohl Nils Wöschler die torlosen Minuten mit seinem Treffer zum 4:5 beendete, sah sich Weinert nach einem schnellen Treffer durch HVV-Außen Melvin Wheaton in der 20. Minute dazu gezwungen, in einer Auszeit seiner Mannschaft einen neuen Kurs zu verpassen. Die Partie blieb jetzt bis zur Halbzeit ausgeglichen. Jedes Mal, wenn die Hausherren vorlegten, zogen die Gäste nach. Zur Pause lag Vallendar einen Treffer vorne.