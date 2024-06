Handball-Regionalliga Südwest Mit weniger Erfahrung in eine kleinere Liga

Das erste gemeinsame Jahr als Spielgemeinschaft liegt hinter den Handballern der SG SV 64/VT Zweibrücken. Nun ist wieder schwitzen, ackern und beißen angesagt. Am Montagabend sind die SG-Herren nach sechswöchiger Pause in die Vorbereitung gestartet. Der 15 Mann starke Kader will unter Leitung von Coach Klaus-Peter Weinert in den kommenden Wochen den Grundstein für eine erfolgreiche Saison in der Regionalliga Südwest legen.