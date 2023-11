Handball-Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken Der „Angriffsmotor“ hofft auf größere Konstanz

Beide Mannschaften konnten vergangenes Wochenende kein Selbstvertrauen tanken. Vallendar unterlag in einem lange engen Duell bei den SF Budenheim mit 26:31. Bedeutend klarer war die Heimniederlage der Zweibrücker, die gegen die SG Saulheim bei der 20:28-Niederlage nur eine Halbzeit mithalten konnten. Bester Spieler der Partie war SG-Torhüter Martin Ziemer, der mit 19 Paraden die Zweibrücker in den Wahnsinn trieb. „Gegen Saulheim lag es daran, dass wir am Torwart verzweifelt sind und im Angriff teilweise unkonzentriert und zu hastig gespielt haben“, analysiert SG-Rückraumspieler Niklas Bayer die Partie. Als Beispiel nennt er eine Phase, in der die SG in eigener Überzahl gleich drei Bälle herschenkte, sowie die vielen „dummen Würfe“, die sich das Team erlaubt hatte. „Uns hat aber auch der Ausfall von Benni Zellmer das Genick gebrochen, er ist in der Deckung nur sehr schwer zu ersetzen“, ergänzt der 25-jährige Avioniker. Zellmer kugelte sich bei einer Abwehraktion die linke Schulter aus. Er wird seinem Team lange fehlen.