Handball-Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken Zurück zu altem Selbstvertrauen

Für den 23-Jährigen ist es wie für die gesamte Mannschaft bislang keine einfache Runde. In der Vorbereitung bekam er die Chance, sich im Kreis der ersten Mannschaft zu präsentieren und nutzte diese. Er ergatterte sich einen Platz im Kader und zeigte in den Testpartien gute Leistungen. Am ersten Spieltag bei der 40:36-Auswärtsniederlage in Mülheim gelangen ihm auch auf Anhieb vier Treffer. Doch danach reihte er sich in die lange Verletztenliste ein. Mit gebrochener Nase fiel er einige Wochen aus. Als Graeber dann wieder ins Training einstieg, merkte er, dass er vom Kopf noch nicht frei war. „Die ersten Einheiten waren für mich sehr schwer, weil ich immer Angst hatte, dass nochmal etwas passieren könnte. Ich war etwas zurückhaltend“, erzählt er: „Ich habe dann schnell gemerkt, dass mir die Spielpraxis fehlt, aber mit jeder Einheit und jedem Einsatz kommt das Selbstvertrauen wieder zurück.“ Dass der junge Polizist sich seinen Platz in der Mannschaft verdient hat, hat er nicht zuletzt in der Partie gegen die SG Saulheim gezeigt, als er mit drei Treffern den schier unüberwindbaren Ex-Nationaltorhüter, Martin Ziemer, ärgern konnte.