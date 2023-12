Handball-Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken Dank Comeback-Qualitäten zu glücklichem Sieg

Auch in der zweiten Hälfte machte zunächst wenig den Anschein, dass die Hausherren die Partie noch würden drehen können. Zwar kamen die Rosenstädter immer wieder ran, doch die Gäste nutzten deren vielen kleinen Fehler geschickt aus und zogen wieder davon. Nach dem zwischenzeitlichen 16:18 (43.) gaben die Zweibrücker in den nächsten vier Minuten die Partie fast völlig aus der Hand. Nach einem Treffer von TVO-Spieler Sebastian Mohra führte sein Team in der 47. Minute bereits mit 23:17. Wohl kaum jemand hat zu diesem Zeitpunkt noch an ein Comeback der Zweibrücker geglaubt. Doch sie belehrten alle eines Besseren und kämpften verbissen. Bis zur 52. Minute verkürzten sie auf 20:23 und zwangen Job in die Auszeit. Den Mini-Lauf der SG wurde zwar abgebremst, aber sie blieben jetzt dran. Vor allem Nils Wöschler wurde jetzt zum entscheidenden Mann und steht stellvertretend für die Leistung der Hausherren. Bis hierhin hatte er wenig glücklich agiert, steigerte sich aber und brachte mit seinem Tempo die Wende. Zweieinhalb Minuten vor Schluss lag Offenbach noch mit 26:24 vorne, als sich Simon Gensheimer eine Zeitstrafe einhandelte. Die SG-Handballer nutzten die Überzahl und nach zwei Treffern von Tom Grieser stand es in der letzten Minute plötzlich 26:26. Die Gäste vergaben in ihrem letzten Angriff die Chance, wieder in Front zu gehen, sodass die Zweibrücker 15 Sekunden vor dem Ende die Partie völlig auf den Kopf stellten. Kurz vor Schluss gelang Wöschler der erlösende Siegtreffer.