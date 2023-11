Handball-Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken Adam Soos zieht geschickt die Fäden

Auch den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Gäste. Nieder-Olm glich schnell aus und in der 38. Minute gingen sie nach einem Treffer durch Lukas Nagel sogar mit 15:14 in Führung. Unmittelbar davor musste Zweibrückens Rückraumspieler Nils Wöschler vom Feld, nachdem er sich im Zweikampf eine Platzwunde über dem rechten Auge zugezogen hatte. Noch in der Halle wurde er ärztlich versorgt, konnte aber fortan nicht mehr mitwirken. Seine Mitspieler zeigten aber auf dem Feld die richtige Reaktion. Die Abwehr wurde wieder besser und von Minute zu Minute stärker. Im Angriff zog Soos geschickt die Fäden. Sechs seiner neun Treffer erzielte er in der zweiten Hälfte. So kam es, dass die Hausherren bis zu 45. Minute die Partie gedreht hatten. Auf 20:18 waren sie wieder vorbeigezogen. Mit einer Auszeit versuchten die Rheinhessen, das Blatt erneut zu wenden. Doch die Zweibrücker ließen sich nicht mehr beirren. Sie setzen sich über 22:18 (47.) auf 25:19 (53.) vorentscheidend ab. „Wir wussten, dass die Nieder-Olmer Bank nicht die größte ist. So ging es uns vor wenigen Wochen selbst“, sagt Weinert. Während die Zweibrücker das Tempo und die Intensität hochhalten konnten, waren die Gäste mit zunehmender Spieldauer dazu nicht mehr in der Lage. Am Ende freuten sich die Hausherren über einen verdienten Heimerfolg. Den dritten im dritten Spiel vor eigenem Publikum. Dadurch arbeitete sich die SG immerhin um einen Platz nach oben auf Rang acht. Am kommenden Sonntag soll der gute Lauf nun bei der mHSG Friesenheim/Hochdorf III fortgesetzt werden.