Handball Gelingt White der große Wurf?

Im Hinblick auf diese Saisonziele sieht es für den TVH II richtig gut aus. Die Verfolger haben alle schon mindestens vier Verlustpunkte auf dem Konto, während Homburg alle seine Saisonspiele gewann. Die erfolgreiche Runde liegt auch daran, dass mit Michael Mathieu, Philipp Daume und Leo Frisch drei Spieler im Kader der TVH-Reserve stehen, die in der Vergangenheit für die erste Mannschaft in der Oberliga am Ball waren. Das Trio will die Handballschuhe noch nicht an den Nagel hängen, hat aber nicht mehr die Zeit, in den überregionalen Klassen auf der Platte zu stehen.