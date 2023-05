Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Punkteteilung in einem hitzigen Derby

Obwohl der TV Homburg als Meister bereits vor der Partie feststand, obwohl es rein sportlich gesehen in dem Derby gegen den SV 64 Zweibrücken um nichts mehr ging, war die Stimmung aufgeladen. Das Saarpfalz-Duell der Handall-Oberliga RPS war kein Spiel für schwache Nerven. Nur Sekunden vor Schluss sahen die Gäste nach einem Treffer von Maximilian Kroner zum 31:30 schon wie der sichere Sieger aus. Die Partie schien zu Ende, die Fans jubelten bereits. Ließen Papierschnipsel – in Form von Geldscheinen – auf das Feld des finanzstarken Oberligisten regnen. Verwirrung in der Halle. Das Schiedsrichtergespann Arthur Krispenz/Tim König entschied auf Weiterspielen, da TVH-Trainer Steffen Ecker Sekunden vor dem Ende eine Auszeit beantragt hatte, die in der allgemeinen Hektik unterging. Die Spieluhr wurde zurückgestellt. Vier Sekunden blieben dem TV Homburg für den allerletzten Angriff: Top-Torschütze Ljubomir Josic (zehn Treffer) versenkte den Ball per Distanzwurf in letzter Sekunde zum 31:31 (14:16) und rettete den Meister vor seiner ersten Saisonniederlage. Und so feierten die Hausherren den Ausgleich wie einen Sieg. Handballabteilungsleiter Jörg Ecker und Trainer Steffen Ecker allerdings mit obszönen Gesten in Richtung SV-Fans.