Handball-Regionalligist TV Homburg Ein Dämpfer „zur richtigen Zeit“

„Leider brachen wir dann vollkommen ein.“ In den ersten acht Minuten nach Wiederbeginn „wollte weder vorne noch hinten etwas zusammenlaufen“, erklärte Grabenstätter. Mit einem 5:0-Lauf zum 22:13 hatte Vallendar dem TV Homburg bis zur 38. Minute den Zahn gezogen. Der Neun-Tore-Rückstand war für die Saarländer nicht mehr aufzuholen. Das Homburger Trainerduo nahm Auszeiten, um taktische Dinge zu besprechen und ihre Spieler aufzufordern, endlich wieder „Handball zu spielen“. Immerhin wurde die Niederlage nicht zu einem richtigen Debakel für die Gäste, die sich in der letzten Viertelstunde nochmal fingen. Sie verkürzten den Rückstand auf sechs Treffer. Zählbares konnten die Homburger aber nicht mitnehmen. „Da war viel mehr möglich, wenn außer Torhüter Huber alle Normalform gezeigt hätten“, ärgerte sich der Co-Trainer. Sowohl im Abwehrverhalten als auch in der Offensive müsse sich die Mannschaft steigern, um das Saisonziel Meisterschaft nicht aus den Augen zu verlieren. „Es war ein Dämpfer zur richtigen Zeit.“ Man müsse aus dieser Niederlage lernen, um es dann in den folgenden Spielen besser zu machen. Die nächste Chance dazu erhalten die Homburger im Heimspiel am Samstag um 18.30 Uhr gegen HSG Rhein-Nahe Bingen.