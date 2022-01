Handball-Oberligist VT Zweibrücken : „Wir wissen, dass das Abstiegskampf bedeutet“

Nicht nur die Frage, wie lange Tomas Kraucevicius (am Ball) nach seiner blauen Karte gesperrt wird, bereitet den Oberliga-Handballern der VT Zweibrücken-Saarpfalz Sorgen. Auch das Thema Corona und die damit verbundenen Einschränkungen sorgt schon wieder für Kopfzerbrechen. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Der Start in die Runde lief für den Handball-Oberligisten VT Zweibrücken-Saarpfalz nach der langen Pause alles andere als erhofft. Doch der Trend zeigte zum Jahresende leicht nach oben. Doch nicht nur das Ringen um den Klassenerhalt bereitet dem Team Sorgen.

Von Jadran Pesic

Vollkommen anders als erhofft ist das Jahr 2021 für die Oberliga-Handballer der VT Zweibrücken-Saarpfalz verlaufen. Ohne in der abgebrochenen Vorsaison auch nur ein Spiel bestritten zu haben, nach einer langen Trainingspause ging es für die Mannschaft des Trainerduos Philip Wiese/Kai Schumann in die neue Runde. Nach einem schwachen Start haben sich die Zweibrücker gesteigert, der Trend zeigt nach oben. Frei von Sorgen ist die VTZ allerdings nicht. Zumal das Thema Corona erneut viele Fragen aufwirft.

Zur Pause belegen die VTZ-Handballer den zwölften Rang. Nicht die Platzierung, die sich das Team erwünscht hat. Sieben Zähler haben sie nach elf gespielten Spielen errungen. „Wir haben den einen oder anderen Punkt liegen lassen, den wir hätten holen müssen. Angefangen in Vallendar bis hin zu den Auswärtsspielen in Daun oder Kastellaun“, beklagt VTZ-Coach Philip Wiese, der sich immer mal wieder in den Dienst der Mannschaft gestellt und selbst nochmal die Handballschuhe geschnürt hat, als der Kader aus unterschiedlichen Gründen geschrumpft war. „Uns war aber im Vorfeld klar, dass wir ein ziemlich kniffliges Auftaktprogramm haben. Wir Trainer haben beide das Gefühl, dass unsere Rückrunde von der Konstellation etwas leichter werden könnte und wir mehr Punkte holen können.“ Trainerkollege Kai Schumann sieht die Situation zwar ganz ähnlich, geht aber verhältnismäßig entspannt mit der Situation um. „Platz zwölf ist nicht das, was wir wollten. Ich sehe das aber nicht so problematisch, weil zum einen in der Tabelle alles sehr eng beisammen ist und weil uns zum anderen die Entwicklung der Mannschaft, gerade in den letzten Spielen, zuversichtlich stimmt“, sagt Schumann. Wie eng die Tabelle ist, sieht man aber nicht nur an den vier Punkten, die die VTZ hinter dem Siebten liegt, sondern auch daran, dass die Zweibrücker lediglich drei Zähler vom Schlusslicht entfernt sind. Dazwischen wird es wohl bis zum Schluss ein Hauen und Stechen geben. Umso bitterer sind die vermeidbaren Punktverluste. Gerade die Partie gegen Kastellaun, als die VTZ schon wie der sichere Sieger aussah, sich am Ende aber mit nur einem Punkt hat begnügen müssen, schmerzte sehr. „Dieser Rückschlag hat uns ein paar Wochen beschäftigt. Mit einem Sieg wäre es vielleicht etwas anders gelaufen“, gibt Schumann zu. Auch in Daun vergaben die Gäste kurz vor Schluss die Entscheidung und kassierten noch den Ausgleich. Diese Spiele müsse die Mannschaft aber aus dem Gedächtnis streichen.

Dass die VTZler mit einem guten Gefühl in die Weihnachtspause gehen konnten, lag dann vor allem an den zwei ersten Saisonsiegen gegen Völklingen und Mülheim, aber auch an der starken Leistung beim Tabellenzweiten in Offenbach, wo die Gäste die Partie bis neun Minuten vor Schluss offen gestalten konnten. Philip Wiese sieht, dass seine Mannschaft nach den ersten Erfolgen mit mehr Selbstvertrauen spielt. Daher könnten sich die Saarpfälzer normalerweise auch durchaus auf die Rückrunde freuen. Würde da nicht das Thema Corona, das gerade zum Ende des Jahres wieder an Fahrt aufgenommen hat, weiter über allem schweben.

Vieles ist ungewiss. Wird die Saison dieses Mal zu Ende fortgeführt? Welche Regelungen werden für den Spielbetrieb festgelegt? Wie kann noch Chancengleichheit gewährleistet werden? Fragen, die sich viele Sportler gerade wieder stellen. „Ich persönlich habe im Moment kein gutes Gefühl, was dieses Thema angeht“, sagt Wiese und fügt an: „Je nachdem, wie es sich weiterentwickelt, stellt sich natürlich die Frage, wie lange die Hallen offen bleiben. Nicht selten werden die Hallen als erstes geschlossen. Das wäre natürlich sehr bitter für alle, aber Stand heute geht alles erst einmal wie gehabt weiter.“ Sein Trainerkollege will sich davon nicht verrückt machen lassen und erklärt: „Ich glaube, dass Corona noch erheblichen Einfluss haben wird, von Unterbrechungen bis zu einem eventuellen Abbruch hin zu Wettbewerbsverzerrungen. Ich habe mir aber mittlerweile versucht anzugewöhnen, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind und mit den gegebenen Mitteln das Beste daraus zu machen. Es ist aber klar, dass es das bestimmende Thema auch für die Zukunft in Sachen Kaderplanung oder auch Jugendarbeit sein wird.“

Zum Start ins neue Jahr hat die VTZ ein sehr strammes Programm vor der Brust. Nicht weniger als 19 Spiele haben die Saarpfälzer in der Oberliga noch auszutragen. Coach Wiese moniert in diesem Zusammenhang den späten Saisonstart sowie die Entscheidung, in einer großen Liga zu spielen, anstatt Staffeln zu bilden und so eventuelle Spielverlegungen einfacher unterbringen zu können. Gleichzeitig nimmt aber auch Wiese die Situation so an, wie sie ist. „Wir haben etliche Spiele vor der Brust, nicht nur in der Liga. Wir sind ja auch weiterhin im Pokal dabei. Das ist für unseren Kader, der nicht extrem breit aufgestellt und durch Corona zusätzlich gebeutelt ist, sehr anstrengend. Aber auch hier hilft kein Jammern. Wir müssen es dann eben über die Trainingssteuerung auffangen“, erklärt er. Der Vorteil in der Rückrunde sei, dass die VTZ vermeintlich leichtere Heimspiele gegen Mannschaften wie Daun, Kastellaun, Worms oder auch Nieder-Olm haben wird.

„Wir hoffen, dass wir den Aufwärtstrend weiter fortsetzen und uns weiter nach oben arbeiten können“, fügt Schumann an. Aus Zweibrücker Sicht wäre das sehr wichtig, wenn nicht sogar überlebensnotwendig. Auch hier hat Corona die Situation nicht vereinfacht. In einer mittlerweile sehr großen 3. Liga wird es viele Absteiger geben. Sollte es für die Saarpfälzer ungünstig laufen, müssten sie in der Oberliga-RPS den zehnten Tabellenplatz erreichen, um die Klasse zu halten. Dieser Gefahr ist sich die VTZ bewusst. Daraus aber die Schlussfolgerung zu ziehen, etwas an der eigenen Arbeit ändern zu müssen, wäre der falsche Weg, wie Kai Schumann erklärt: „Diese Situation ändert nichts an unserer Arbeitsweise oder unserer Einstellung. Wir werden weiter versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Am Ende der Saison werden wir wissen, wofür es gereicht hat. Wir wissen aber natürlich, dass es im Moment Abstiegskampf bedeutet – und den nehmen wir an.“