Handball-Oberligist VT Zweibrücken : VTZ sendet wichtiges Lebenszeichen

Zweibrücken Handball-Oberliga: Neuzugang Finn Lasse Finck trifft beim Sieg gegen Kastellaun/Simmern fünf Mal. Wiese am Sprunggelenk verletzt.

„Ich bin sehr glücklich über diesen Erfolg, denn das Spiel heute war enorm wichtig. Ich finde der Sieg war auch in der Höhe nicht unverdient“, sagt ein sichtlich erleichterter VTZ-Trainer Kai Schumann. Seine Mannschaft war gefordert – und hat geliefert. Mit großem Einsatz aber auch mit ganz viel Spielfreude präsentierten sich die Zweibrücker, ganz so, als ob die vielen Probleme und ergebnistechnische Misserfolge der vergangenen Wochen spurlos an ihnen vorbeigezogen wären. Neben der wie gewohnt stabilen Deckung, zeigten sich die Hausherrren dieses Mal auch im Angriff kompromisslos und zielstrebig.

Auch taktisch ließen sich die Trainer etwas einfallen. So begann die VTZ gegen die HSG nicht in der gewohnten 6:0-Abwehr, sondern sie entschieden sich dazu, einen vorgezogenen Abwehrspieler gegen den Halblinken der Gäste, Kilian Kötz, aufzustellen. Abderrahmane Belhadi bekam diese Aufgabe übertragen – und dieser Schachzug schien von Anfang an das Angriffsspiel der Gäste zu hemmen. Nach etwas mehr als sechs Minuten führten die Hausherren bereits mit 4:1. Nach dem zwischenzeitlichen 6:2 (9.) fanden die Gäste aber langsam in die Partie, nutzten ein paar Unkonzentriertheiten der Zweibrücker aus und verkürzten 5:7 (15.). Dann aber sollte der VTZ-Express so richtig ins Rollen kommen. Belhadi zog im Rückraum geschickt und mit viel Tempo die Fäden, auch Tomas Kraucevicius sowie Robin von Lauppert standen ihm im Nichts nach. Neuzugang Lasse Finck kam in 21. Minute das erste Mal auf die Platte und brachte sich gleich gut ein. Er suchte und fand per Bodenpass Spielertrainer Philip Wiese am Kreis, der auf 13:5 erhöhte. Als Finck in der 25. Minute seinen ersten Treffer erzielte, stand es bereits 16:6.