Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar : TV Homburg verfolgt Fünfjahresplan für Drittliga-Aufstieg

Homburg In dieser Runde soll Rang zwei in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz behauptet werden. Ein Derbysieg gegen die VT Zweibrücken wäre der nächste Schritt dazu.

Wie bewerten Sie die Zuschauerentwicklung beim TV Homburg. Kamen vor Monaten noch deutlich unter 100 Zuschauer zu den Heimspielen, waren es zuletzt immerhin bis zu 200. Was erwarten Sie in dieser Hinsicht im Derby am Freitag?

ECKER Unsere Leistungen werden durch höhere Besucherzahlen bei unseren Heimspielen belohnt. Es spricht sich nicht nur in der Stadt Homburg, sondern im gesamten Saarland herum, dass Handball beim TVH immer interessanter wird. Schade, dass das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer VTV Mundenheim aufgrund von Coronafällen bei den Gästen ausgefallen war. Wir hätten bis zu 500 Zuschauer in der Halle erwartet, so groß war das Interesse im Vorfeld. Gegen die VTZ-Saarpfalz erwarten wir auch einige Handballfans aus Zweibrücken. 300 Besucher bei diesem Derby sind durchaus realistisch.

ECKER Ja, der Unterbau in der Handballabteilung ist sehr wichtig. Unsere zweite Mannschaft ist zurzeit Tabellendritter in der Bezirksliga Ost. Platz zwei und der Aufstieg in die Verbandsliga Saar ist noch möglich. Langfristig wollen wir mit unserer Zweiten in die Saarlandliga hoch. Unsere Jugendabteilung befindet sich, nachdem wir uns von der Spielgemeinschaft HWE Erbach getrennt haben, erst wieder im Aufbau. Hier sehe ich aber eine positive Entwicklung. Zurzeit sind rund 50 Mini-Handballer wöchentlich in der Halle. In den nächsten Jahren wollen wir wieder in allen Jugendklassen im Ligenbetrieb vertreten sein.