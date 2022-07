Handball-Oberligist SV 64 Zweibrücken : Nach dem „Wunden lecken“ geht der Blick nach vorne

Beim Trainingsauftakt der Zweibrücker vergangene Woche wurden verschiedene Angriffs- und Abwehrkonzepte einstudiert. Es war nur der Auftakt der schweißtreibenden Einheiten vor dem Saisonstart in der Handball-Oberliga Mitte September gegen Vallendar. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Nach dem bitteren Abstieg in der vergangenen Saison richten die Spieler des SV 64 Zweibrücken den Fokus nun auf die kommende in der Handball-Oberliga. Mit fünf Neuzugängen – darunter zwei Torhüter – und großer Aufbruchsstimmung bereitet sich das Team auf den Rundenstart im September vor.

Die bittere Saison mit dem Abstieg aus der 3. Liga zu verarbeiten, ist nicht ganz leicht für die Handballer des SV 64 Zweibrücken. Nun aber muss das Team um Trainer Stefan Bullacher nach vorne blicken, seit der vergangenen Woche fließt wieder der Schweiß in der Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Oberliga. Mit einem 15-köpfigen waren die Löwen in die Trainings- und Testspielphase gestartet. Neben den athletischen Komponenten Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit setzt Bullacher in seinen Trainingseinheiten schon früh auch auf spielerische und taktische Elemente. Dem A-Lizenzinhaber stehen in diesem Jahr 28 Trainingstage und zehn Testspiele zur Verfügung, um seine Mannschaft bestmöglich auf die im September beginnende Runde vorzubereiten.

Mit Joshua Eberhard (SC Magdeburg), Adam Soos (TGS Pforzheim) und Lasse Finck (VTZ Saarpfalz) konnte Bullacher zum Auftakt auch drei Neuzugänge in der Ignaz-Roth-Halle begrüßen. Neben den Rückraumspielern haben die Zweibrücker am Montag die beiden Torhüter Patryk Folusny und Damian Zajac aus Polen verpflichtet.

Neben den gestandenen Spielern aus dem letztjährigen Drittligakader Tom Grieser, Philipp Kockler, Benni Zellmer, Philipp Hammann, Niklas Bayer, Sebastian Meister, Tom Ihl, Fabian Naumann und Alex Dörr, stehen traditionell noch weitere Kaderplätze für Talente aus der leistungsstarken A-Jugend der 64er zur Verfügung. „Nach dem Abstieg mussten alle erst noch ein bisschen ihre Wunden lecken“, erklärt Stefan Bullacher, fügt aber an: „Jetzt ist die Aufbruchsstimmung und Euphorie allerdings deutlich spürbar. Auch, weil „unser Kader deutlich breiter aufgestellt ist als in der vergangenen Saison. Ich freue mich total auf die gemeinsame Zeit mit den Jungs“, betont der SV-Coach und ergänzt: „Aus der A-Jugend klopfen wieder vielversprechende Talente an die Tür der Ersten. Ich bin gespannt, wer am Ende den längeren Atem hat und sich schon frühzeitig durchsetzt.“

Ihr erstes Vorbereitungsspiel bestreiten die Löwen am Sonntag, 17. Juli, gegen den ehemaligen Bundesligisten TV Willstätt, der nun in der 3. Liga spielt. Diesem Test folgen weitere Begegnungen gegen Mannschaften aus der 3. Handball-Bundesliga – aber auch gegen Teams aus Frankreich und Luxemburg. Am ersten Spieltag der Saison werden die Zweibrücker den HV Vallendar in der Westpfalzhalle empfangen.

Eine willkommene Abwechslung vom harten Trainingsalltag steht für einen Teil der Löwen am Samstag, 16. Juli um 18 Uhr in der Westpfalzhalle auf dem Programm. Die Zweibrücker bestreiten dann das Benefizspiel gegen Liga-Konkurrent VT Zweibrücken-Saarpfalz zugunsten des langjährigen Merkur-Mitarbeiters Fritz Schäfer, der seit einem Unfall querschnittgelähmt ist. In beiden Mannschaften werden aktuelle Oberligaspieler als auch ehemalige Zweibrücker Handballlegenden für den guten Zweck die Schuhe schnüren. Bei der Partie stehen der Unterhaltungswert – und selbstverständlich ein gutes Einspielergebnis für die Spendenkasse im Vordergrund.

Das neue Löwen-Trio: Die Rückraumspieler Joshua Eberhard, Finn Lasse Finck und Adam Soos (von links) gehen kommende Saison für die Löwen auf Torejagd. Foto: Martin Wittenmeier