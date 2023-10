Handball-Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken Zu dünn besetzte SG SV 64/VTZ kassiert in Bingen bittere Pleite

Anders als noch in Hälfte eins, gehörte der Start in den zweiten Abschnitt eindeutig der Binger Mannschaft. Es waren gerade knapp drei Minuten gespielt, da konnten die Hausherren den Ausgleichstreffer zum 16:16 bejubeln. Nach einem Doppelschlag von Julius Michel gingen sie etwas später mit 18:17 (38.) selbst erstmals in Führung. In dieser Phase wechselte Weinert im Tor und brachte Damian Zajac, um neue Impulse zu geben. Das fruchtete, den auch Zajac zeigte eine gute Partie und seine Jungs zogen wieder vorbei. Nach vier Treffern in Serie hatten sie sich eine Viertelstunde vor Schluss wieder auf 22:19 abgesetzt. Die Gastgeber nahmen jetzt den sehr agilen Niklas Bayer in Manndeckung, der neben Adam Soos und Max Kroner zu den auffälligsten Zweibrückern zählte. Doch auch davon ließen sich die Gäste zunächst nicht beirren. Knapp elf Minuten vor dem Ende lagen sie noch mit vier Toren vorne (25:21). Doch jetzt schwanden so langsam die Kräfte. Die dünne Bank machte sich bemerkbar. Die Gastgeber nutzten dies, um nach und nach den Rückstand zu verkürzen. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende gelang es ihnen dann auch, nach einem Treffer von Lorenzo Lang zum 27:27 auszugleichen. Max Kroner brachte seine Löwen mit seinem sechsten verwandelten Siebenmeter erneut in Führung, doch die Gastgeber hatten die passende Antwort parat und glichen ebenfalls per Siebenmeter aus.