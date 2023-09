Oberliga-Handballer der SG SV 64/VT Zweibrücken Große Vorfreude auf ersten Heimauftritt

Und auch in der laufenden Runde konnten sie bereits positive Eindrücke hinterlassen. Am ersten Spieltag verlor die TuS-Zweite knapp gegen einen der Meisterschaftsfavoriten, die SG Saulheim (29:31). Dann gab es das erste Ausrufezeichen: Die Dansenberger, die mit dem Ziel Klassenverbleib in die Saison gestartet sind, schlugen auswärts den HV Vallendar (23:22). „Dansenberg hat eine recht junge Mannschaft. Sie haben aber durch diesen Sieg gezeigt, dass man sie nicht unterschätzen darf. Und das werden wir auch nach dem Unentschieden zu Hause in der letzten Saison sicher nicht tun“, betont Weinert. Wie so oft bei zweiten Mannschaften, kann es innerhalb des Kaders immer mal wieder zu Veränderungen kommen. Sofern sie nicht gerade in der 3. Liga gefordert sind, stehen auch der eine oder andere U21-Spieler im Kader des Oberligisten. Aber auch ohne sie, hat der TuS eine sehr vielseitige und gut ausgebildete Mannschaft zusammengestellt, die durchaus auch höherklassige Erfahrung vorweisen kann. Allen voran Spieler wie Felix Dettinger oder Steffen Kiefer.