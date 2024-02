Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Recht „entspannt“ zum sechsten Sieg in Folge

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Zweibrücker zunächst leichte Anlaufschwierigkeiten. Nach dem zwischenzeitlichen 18:13 und einer Zeitstrafe gegen den jetzt im Rückraum spielenden Max Kroner, konnten die Gäste bis zur 37. Minute auf 15:18 herankommen. Von Nervosität war bei den Gastgebern aber zu keiner Zeit etwas zu spüren. Sie schalteten erneut einen Gang hoch und zogen auf 25:16 (47.) vorentscheidend weg. Der für Zajac in der zweiten Halbzeit eingewechselte Norman Dentzer entschärfte in dieser Phase gleich drei Siebenmeter der Gäste. Auch nach einer zwischenzeitlichen Auszeit der HSG Eckbachtal ließen die Löwen nichts mehr anbrennen und spielten weiter erfrischenden Handball, scheiterten jetzt aber auch das eine oder andere Mal an Rouven Hahn im Gecko-Tor. Nils Wöschler und Max Kroner verteilten in der zweiten Halbzeit gut die Bälle und brachten so ihre Mitspieler in gute Positionen, die vor allem der sehr agile Tom Ihl im rechten Rückraum nutzte. So bauten die Hausherren ihren Vorsprung immer weiter aus und führten in der 54. Minute mit 30:17. Sie feierten letztlich einen verdienten 31:20-Heimerfolg.