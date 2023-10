Handball-Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken Gelungenes Heimdebüt nach Stotterstart

Zunächst war es die junge Mannschaft aus Dansenberg, die immer wieder vorlegte. Jede Nachlässigkeit in der SG-Abwehr, und davon gab es zu Beginn einige, wurde ausgenutzt. Nahezu jede Aktion wurde von TuS-Mittelmann Felix Dettinger initiiert. Acht Treffer sollte er am Ende des Abends auf seinem Konto haben. Auch im Angriff war es bei den Gastgebern noch nicht unbedingt das, was sich die etwas mehr als 500 Zuschauer vorgestellt hatten. Ihre Löwen ließen einige gute Chancen liegen und leisteten sich auch den einen oder anderen technischen Fehler. Es wunderte wenig, dass nach etwas mehr als neun Minuten die Gäste mit 6:4 führten. Weinert reagierte auf den ersten Zwei-Tore-Rückstand umgehend und nahm eine Auszeit. Danach wurde es besser, auch weil Torhüter Damian Zajac jetzt seine ersten Bälle hielt und dadurch der Zweibrücker Abwehr mehr Sicherheit verlieh. Nach einem Treffer von Soos gingen die Rosenstädter in der 14. Minute erstmals selbst mit 8:7 in Front. Auch in der Folge hatte Zweibrücken die Partie nun in der Hand, obwohl sie immer noch die eine oder andere gute Chancen liegen ließen. Auch aufgrund der starken Leistung von TuS-Torhüter Paul Rutz. Beim Stand von 11:8 für die Gastgeber sah sich die Gästebank gezwungen, mit einer Auszeit entgegenzusteuern. Das gelang nur bedingt, auch weil Adam Soos auf Rückraummitte immer aktiver wurde und gemeinsam mit Niklas Bayer viel Bewegung in das Zweibrücker Spiel brachte. Dem voraus ging die Umstellung von Coach Weinert, der seinen Rückraummitte aus dem Abwehrzentrum nahm, und stattdessen Max Sema, der den privat verhinderten Till Wöschler vertrat, in die Defensive brachte. Die Änderung machte sich direkt bemerkbar, denn Soos erzielte vier der letzten fünf SG-Treffer in Hälfte eins. Zur Pause führten die Hausherren mit 18:13.