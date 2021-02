Handball-Oberliga : Drei Teams wollen wohl in die 3. Liga

Homburg/Zweibrücken Neben dem TV Homburg haben sich nach aktuellem Stand auch die SG Saulheim und die SF Budenheim für den Aufstieg beworben. Der TVH hat derweil mit Jonas Guther den ersten Neuzugang für die kommende Runde verpflichtet.

Ohne ein einziges Spiel in der RPS-Oberliga in der inzwischen abgebrochenen Saison absolviert zu haben, könnte Aufsteiger TV Homburg in der kommenden Handball-Saison den nächsten Aufstieg schaffen. Der Weg in die 3. Handball-Bundesliga ist offen, wie TVH-Abteilungsleiter Jörg Ecker erklärt: „Vereine aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar der Gruppe Süd und Nord können sich um den Aufstieg in die 3. Bundesliga bewerben.“ Gemäß den Vorgaben des Deutschen Handballbundes einige Vorgaben erfüllt. Neben einer Bürgschaft in Höhe von 10 000 Euro muss auch eine entsprechende Spielstätte vorliegen ,um sich für Aufstiegsspiele zur dritten Liga zu qualifzieren (wir berichteten). Das hat der TV Homburg, wie angekündigt, jetzt getan. Laut Ecker erfülle man alle Kriterien, die für die Aufstiegsspiele nötig sind. Nach aktuellem Stand haben sich aber noch mehr Kandidaten für den Drittliga-Aufstieg beworben: Auch die Sportfreunde Budenheim und die SG Saulheim wollen in der kommenden Saison eine Spielklasse höher an den Start gehen. Beim TV Homburg geht man davon aus, dass es bei diesen beiden Mitstreitern bleibt. Es könnten sich bis zum 1. März aber noch weitere Bewerber melden.