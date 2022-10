Derby in der Handball-Oberliga : Derbytime für Zweibrückens Handballer

SV 64-Abwehrchef Tom Grieser (links) und VTZ-Routinier Tomas Kraucevicius (rechts) wissen, was für eine Stimmung sie am Samstag im Stadtderby erwartet. Beide standen sich auch schon vor drei Jahren, bei den letzten Pflichtspiel-Aufeinandertreffen ihrer Teams gegenüber. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Zuletzt trafen die Handballer der VTZ Saarpfalz in der Oberliga-Saison 2019/20 auf die Löwen vom SV 64 Zweibrücken. Auch vor der Derby-Neuauflage sind die Rollen eigentlich klar verteilt.

Fast drei Jahre mussten die Handballfans in Zweibrücken auf die Neuauflage des Stadtderbys zwischen dem SV 64 Zweibrücken und der VTZ-Saarpfalz in einem Pflichtspiel warten. Am kommenden Samstag um 18 Uhr ist es nun aber endlich wieder soweit. Die beiden Kontrahenten treffen am sechsten Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saarland in der Westpfalzhalle aufeinander. Und wie vor drei Jahren, als zu den beiden Begegnungen jeweils über 1000 Zuschauer strömten, wird wieder eine stimmungsvolle Kulisse erwartet.

In der letzten gemeinsamen Saison 2019/20 konnten die 64er beide Spiele für sich entscheiden und spielten danach zwei Jahre in der 3. Handball-Bundesliga. Nun werden die Karten neu gemischt, denn nicht nur die Löwen haben nach ihrem makellosen Auftaktprogramm – mit vier Siegen aus vier Spielen – viel Selbstvertrauen aufgebaut. Auch die VTZ reitet nach einem schwierigen Start aktuell auf einer Erfolgswelle. Die Mannschaft des Trainergespanns Kai Schumann und Philipp Wiese gewann die letzten beiden Partien gegen Eckbachtal (34:27) und Worms (29:22) deutlich.

Der Drittliga-Absteiger, der als einziges Team der Liga noch ohne Verlustpunkt ist, geht zwar als Favorit in das Duell, aber die Frage, welche Serie reißen wird, hängt bei einem emotionalen Derby aber auch von der psychischen Verfassung vor großem Publikum zu spielen und der Tagesform ab. SV 64-Trainer Stefan Bullacher versucht aber gar nicht erst, die Favoritenrolle von sich zu schieben. „Klar könnte man immer diese Phrasen bedienen, dass Derbys eigene Gesetzte haben, aber wir sind aktuell das einzige Team ohne Verlustpunkte und nehmen diese Rolle auch entsprechend an“, sagt er.

Dennoch geht der A-Lizenzinhaber die anstehende Aufgabe mit großem Respekt an. „Die VTZ-Saarpfalz hat starke Spieler in ihren Reihen und hat zuletzt überzeugend gespielt. Wir werden uns darauf gut vorbereiten und wollen dann unsere eigenen Stärken auf die Platte bringen. Punkte werden nur durch gute Leistungen erzielt und nicht durch die Favoritenrolle“, macht er klar.

In den zurückliegenden Wochen ist vor allem der Algerier Abderrahmane Belhadi bei den Partien des Stadtrivalen in den Fokus gerückt. Der Rückraumspieler, der mit 31 Treffern in drei Spielen glänzte, ist nicht nur Torjäger, sondern gleichzeitig auch Taktgeber und Vorbereiter im Spielsystem der VTZ. Beim gastgebenden SV 64 sind diese Aufgaben aktuell gleichmäßiger verteilt. Während Philipp Kockler als Vollstrecker in Erscheinung tritt, lenkt Spielmacher Adam Soos seine Mannschaft und Niklas Bayer schafft als Antreiber Räume für seine Mitspieler. In dieser Ausgeglichenheit sieht Bullacher ohnehin die Stärken seines Teams. „Wir haben jetzt in vier Spielen mit vier verschiedenen Anfangsformationen begonnen. Unser Kader ist sehr ausgeglichen und wir treten sehr homogen auf. Wir definieren uns als Einheit und wissen, dass wir jeden einzelnen Mann für den Erfolg im Laufe der Saison brauchen“.

Besondere Derbyerfahrungen bringen indes keine der beiden Mannschaften mit. Denn im SV-Kader stehen mit Niklas Bayer, Philipp Hammann, Tom Grieser und Benni Zellmer lediglich noch vier Spieler, die auch schon 2019 auf dem Parkett standen. Bei der VTZ-Saarpfalz sind es mit Tomas Kraucevicius und Dominik Rifel sogar nur noch zwei Akteure. Lediglich die Trainerbänke sind konstant besetzt. Wie vor drei Jahren werden auf SV-Seite Stefan Bullacher mit Klaus Peter Weinert Platz nehmen und auf der VTZ-Bank werden Kai Schumann und Philipp Wiese sitzen. Die Trainerteams werden ihren Schützlingen ihre Derbyerfahrung bestmöglich mit auf den Weg geben.

Doch zunächst gilt es bei der VTZ die knappe Pokalniederlage gegen die HF Illtal abzuschütteln. Mit 24:25 (9:14) hatte man hier am vergangen Dienstag praktisch mit dem Schlusspfiff das Nachsehen. Ein Dämpfer für die Saarpfälzer, bei denen zuletzt ein Aufwärtstrend erkennbar war. In der Liga jedenfalls konnte das Schumann/Wiese-Team zuletzt zwei Siege verbuchen.

Und doch ist das Trainerduo realistisch, was die Einschätzung des Derby-Gegners betrifft. „Der SV64 ist der Favorit. Die erste Sieben hat auf jeden Fall das Niveau für die 3. Liga. Wir müssen ganz besonders darauf aufpassen, dass wir nicht in einen Gegenstoß nach dem anderen reinlaufen“, sagte VTZ-Coach Philipp Wiese. Bei seiner Mannschaft sieht eine der Stärken in der Abwehrarbeit und dem schnellen Spiel nach vorne. Er fordert ein schnelles Umschaltverhalten seiner Mannschaft um das Gegenstoßspiel des Lokalrivalen zu unterbinden. „Ich erwarten von unseren Jungs absolute Leistungsbereitschaft und Kampf bis zum Umfallen. Sie dürfen sich natürlich Fehler erlauben, aber wir erwarten, dass sie sich an unser Spielkonzept halten. Dann schauen wir wie es ausgeht“, so Wiese.

Daneben werde besonders auf die VTZ-Deckung einiges an Arbeit zukommen, hier gelte es stabil zustehen. Ziel müsse es sein, ähnlich wie in den vergangenen beiden Spielen, auch immer wieder mit einfachen Toren über den Gegenstoß für kleine Nadelstiche zu sorgen. Dass die VTZ das kann, hat das Team bewiesen. Nach schwachem Saisonstart, bei dem das Team gegen sehr starke Gegner zeigte die VTZ zudem noch nicht zufriedenstellenden Leistungen. Inzwischen hat sich die VTZ Saarpfalz jedoch stabilisiert und zuletzt stark verbessert präsentiert.

So will Philipp Wiese dem Pokal-Aus auch nicht zu viel Bedeutung beimessen: „Wir haben ohne Kraucevicius, Dentzer und Belhadi gespielt. Das Spiel war gut, denn gerade die Jungs, die sonst nicht so viele Spielanteile bekommen, konnten sich zeigen und haben ihre Sache gut gemacht. Mit der Leistung waren wir absolut zufrieden. Wir können mit der Niederlage leben.“

Zweibrückens Tomas Kraucevicius legt auf Dominik Rifel ab. Foto: Martin Wittenmeier