Handball-Oberliga RPS : VT Zweibrücken feiert Klassenverbleib

Die VT Zweibrücken-Saarfalz, hier Abderrahmane Belhadi (links), spielt auch in der kommenden Runde in der Oberliga. Foto: Norbert Schwarz Foto: Norbert Schwarz

Die VT Zweibrücken-Saarpfalz bleibt in der Handball-Oberliga Reinland-Pfalz/Saar. Durch zwei Siege am Doppelspieltag gegen den TuS Dansenberg II sowie am Sonntagabend gegen den HV Vallendar entledigte sich die VTZ aller Abstiegssorgen.

(jad) Es ist geschafft. Die VT Zweibrücken-Saarpfalz hat am Doppelspieltag mit zwei Siegen den Verbleib in der Handball-Oberliga gesichert. Nach dem 22:16 (11:6) gegen den HV Vallendar am Sonntagabend hat sich die Mannschaft von Kai Schumann und Philip Wiese aller Abstiegssorgen entledigt. Vor allem die Zweibrücker Defensive war perfekt eingestellt und hat den Gästen nie die Chance gegeben, sich zu entfalten. Beste Torschützen der Partie waren Thomas Jung und Tomas Kraucivicius mit jeweils fünf Treffern.

„Ich muss der Mannschaft für die heutige Leistung ein Kompliment aussprechen. Jeder hat seinen Teil zu diesem Erfolg dazu beigetragen. Wir sind sehr glücklich dieses Wochenende mit vier Punkten abgeschlossen zu haben“, sagte Wiese am Sonntagabend. Während die VTZ den Klassenerhalt feiern kann, bleibt die Lage beim HV Vallendar angespannt.

Das Zweibrücker Trainerduo ließ sich für diese Partie Einiges einfallen. Entgegen der sonst gewohnten 6:0-Deckung fingen sie mit einer 5+1-Variante an. Thomas Jung wurde vorgezogen und Christian Schröder auf die Füße gestellt. Im Hinspiel war Schröder noch der alles überragende Spieler beim Heimsieg des HVV gegen die VTZ. Dahinter stand eine sehr bewegliche Deckung mit Moritz Baumgart, Dominik Rifel und Tomas Kraucevicius, die die Gäste überragend in Schach hielt und nicht zur Entfaltung kommen ließ. Auch im Angriff blieb die Formation auf dem Feld und agierte sehr umsichtig und konzentriert. Was die Zweibrücker Abwehr nicht verteidigt bekam, wurde dann Beute des erneuten guten Yannic Klöckner im Tor der Rosenstädter. Die ersten Spielminuten dieser sehr intensiven Partie waren ausgeglichen. Beide Mannschaften mussten sich die Tore hart erarbeiten. In der elften Minute, beim Stand von 4:3 nahm HVV-Coach Veit Waldgenbach eine Auszeit. Diese sollte den Hausherren aber mehr bringen als der eigenen Mannschaft. Die VTZ zeigte sich nun nicht nur hochkonzentriert in der Abwehr, sondern fand auch immer wieder Lösungen im Angriff gegen die bärenstarke Deckung der Gäste. In der 22. Minute führten sie bereits mit 10:4. Nach sehr starken 30 Minuten ging es mit einer 11:6 Führung für die Saarpfälzer in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließen die Rosenstädter keineswegs nach. Die Gäste konnten zwar zunächst auf 7:11 verkürzen, doch ab dann machten sich die Hausherren auf die Partie zu entscheiden. Nach einem starken 4:0-Lauf hatten sie in der 37. Minute ihren Vorsprung auf 15:7 ausgebaut. Diesen Vorsprung sollten sie auch bis kurz vor Schluss nicht mehr hergeben.

Mit diesem Erfolg klettert die VTZ-Saarpfalz bis auf den achten Rang der Oberliga-RPS. In den verbliebenen zwei Partien geht es zunächst auswärts zum designierten Meister aus Mundenheim. Den Abschluss gibt es dann am 29. Mai zu Hause gegen die HSG Eckbachtal. In beiden Spielen können sie befreit aufspielen und den achten Rang verteidigen.