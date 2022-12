Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar : Wichtiges Kellerduell zum Jahresabschluss für VTZ-Saarpfalz

Zweibrücken Handball-Oberliga: Die Zweibrücker wollen bei Schlusslicht HSG Nahe-Glan ein weiteres Abrutschen vor der Winterpause verhindern.

All ihre vier Zähler hat die HSG in heimischer Halle errungen, in der Harzverbot herrscht. „Uns erwartet am Samstag eine sehr gute Truppe, die ähnlich wie Offenbach, sehr gute Rückraumspieler hat, die das Spiel an sich reißen und für viel Gefahr sorgen“, erklärt VTZ-Interimscoach Marek Galla und fügt an: „Vor allem zuhause sind sie bislang sehr stark. Für uns wird es eine große Herausforderung, nicht nur wegen des Harzverbots.“ Besonders die beiden Rückraumspieler Heinrich Löwen und Marco Magro-Arzt seien ständige Unruheherde. So verwundert es auch nicht, dass beide in der Oberliga-Torschützenliste unter den Top Ten zu finden sind. Löwen, der dort derzeit mit 89 Treffern den dritten Platz belegt, ist nach erzielten Feldtoren sogar alleiniger Spitzenreiter. Aber die Mannschaft auf diese zwei Akteure zu reduzieren, wäre etwas einfach. Galla sieht die HSG Nahe-Glan als ein Team, das viel Einsatz und Leidenschaft zeigt und sich nie aufgibt. Zudem verfügen sie über eine gute 6:0-Deckung, aus der sie sich kaum locken lassen. In Zusammenspiel mit ihrem guten Torhüter ist es eine knifflige Aufgabe, diese Defensive zu knacken. Ähnlich wie bei den Zweibrückern vor einigen Wochen, gab es auch bei der HSG vor Kurzem einen Paukenschlag. Coach Axel Schneider hatte vor der Partie bei den HF Illtal seinen Rücktritt bekannt gegeben. Im letzten Heimspiel des Jahres wird seine ehemalige Mannschaft aber alles dran setzen, mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen.