Handball-Oberliga : VTZ Saarpfalz startet ohne Druck

Die VTZ geht mit einem größeren Kader als in der Vorsaison in kommende Spielzeit der Handball-Oberliga RPS. Foto: Jadran Pesic

Zweibrücken Zum Auftakt in die Oberliga-Saison reist die VTZ Handballer zum 3.-Liga-Absteiger Budenheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jadran Pesic

Der Schweiß der Vorbereitung ist gefühlt gerade erst getrocknet, da wartet auf die VTZ Saarpfalz in der Handball-Oberliga gleich der erste Auswärtsbrocken der neuen Saison. Zum Spiel beiden Sportfreunden aus Budenheim reisen die Saarpfälzer als klarer Underdog. Gegen den Absteiger aus der 3. Handball-Liga haben sie nichts zu verlieren und können dementsprechend befreit aufspielen. Anpfiff zur Begegnung ist um 19:30 Uhr.

Nach schweißtreibenden Wochen intensiver Vorbereitung freuen sich die Rosenstädter auf den Saisonstart am Wochenende. Auch wenn man sich höchstens Außenseiterchancen ausrechnen darf, sieht das VTZ-Coach Kai Schumann dennoch positiv. „Ein Heimspiel, das unbedingt gewonnen werden muss, wäre als erstes Saisonspiel unangenehmer. Das Ziel muss sein sich in Budenheim gut zu präsentieren und ein gutes Spiel zu zeigen. Dann ist es fast egal, welches Ergebnis dabei herauskommt“, so Schumann. Das VTZ-Trainerteam Wiese/Schumann ist mit dem Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden und sieht die Mannschaft gut vorbereitet auf die Herausforderungen der Oberliga-Spielzeit. Besonders der bedeutend größere Kader im Vergleich zur Vorsaison hat sich sehr positiv bemerkbar gemacht. So konnte die Trainingsintensität gesteigert werden.

Die Sportfreunde Budenheim gelten als einer der drei top Favoriten auf die Meisterschaft in diesem Jahr. Obwohl einige erfahrene Akteure der Mannschaft nach dem Abstieg nicht mehr zur Verfügung stehen, sieht man aus Sportfreunde-Sicht darin kein Problem. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir trotz der fünf schmerzlichen Abgänge auch in der kommenden Saison wieder einen sehr starken Kader aufbieten können. Unser starker Unterbau ermöglicht es uns, dass wir keinen Umbruch im Team erleben werden. Die Integration der ‚neuen‘ Spieler wird problemlos gelingen. Die Jungs wissen, worum es geht. Sie kennen unsere Struktur und Spielweise“, lässt sich SFB-Trainer Volker Schuster auf der vereinseigene Homepage zitieren. „Wir sind klarer Außenseiter am Samstag, keine Frage. In Budenheim hat man immer eine Mannschaft, die auf hohem Niveau spielt mit tollem Publikum im Rücken. Sie habe einige Spieler drin, die über eine große Erfahrung verfügen und etliche Spieler, die über gutes bis sehr gutes RPS-Liga-Niveau verfügen. Das macht sie auch so stark“, so VTZ-Trainer Schumann.